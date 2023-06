Funcionários são sequestrados em tentativa de roubo de carga no Rio

Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) conseguiram frustrar um sequestro de três funcionários de uma empresa de entrega, na manhã desta sexta-feira (16), na Tijuca, Zona Norte do Rio.

Eles transportavam uma carga de fios de cobre avaliada em R$ 300 mil quando foram abordados por cinco criminosos armados e levados até Manguinhos. A Polícia Civil foi acionada para a ação e houve tiroteio, mas os bandidos fugiram. Não houve feridos e o material foi recuperado pelos agentes.

Uma das vítimas relatou à polícia que cinco criminosos em motos se aproximaram do caminhão e anunciaram o assalto. O bando ordenou que o motorista os seguissem.

O caminhão possui um sistema de rastreamento que é monitorado pela empresa. Ao indicar que o veículo passou pelo local de entrega, uma sirene é acionada e a central do estabelecimento pode bloquear o sistema do caminhão, fazendo com que ele pare.

Ao perceber esse acionamento, os criminosos entregaram uma mochila às vítimas. Nela, estava um dispositivo conhecido como “chupa-cabra”, que impossibilita o bloqueio do veículo.

“Os criminosos pediram para a gente ficar tranquilo, manter a calma porque eles não queriam nada da gente. Levaram nossos celulares e pediram para a gente ficar sentado. Só passava pela minha cabeça que eu queria ficar vivo”, disse uma vítima.

Após a troca de tiros, os criminosos fugiram. A carga foi recuperada e levada à especializada, na Cidade de Polícia.