Fundação de Saúde de Belford Roxo se reúne para alinhar planos de ação

O presidente da Fundação de Saúde, Flávio Gonçalves, fez uma análise

das metas e objetivos

Saúde humanizada para todos. A Fundação de Saúde de Belford Roxo reuniu todas

as diretorias do Conselho Executivo para uma análise de ações, metas e objetivos.

O encontro aconteceu no Previde, em Areia Branca, com o objetivo de alinhar os

projetos ativos e fortalecer a integração das equipes.

A Fundação de Saúde integra o Sistema Único de Saúde (SUS) como entidade da

Administração Pública Indireta vinculada à Secretaria de Saúde de Belford Roxo,

com a finalidade de planejar e executar ações da área, em todos níveis de atenção,

de média e alta complexidade. Além disso, desenvolve atividades de ensino e

pesquisa voltadas à qualificação do cuidado, incluindo capacitação, formação e

inovação tecnológica para aplicação no campo da saúde.

Na reunião estiveram presentes representantes das diretorias: Administrativa;

Financeira; Gestão do Trabalho e Desenvolvimento Institucional; Ensino, Produção

do Conhecimento e Tecnologias; e Atenção à Saúde.

O presidente da Fundação de Saúde de Belford Roxo, Flávio Gonçalves, destacou

a importância de uma saúde pública eficiente e integrada. “A Fundação nasceu

recentemente com uma imensa vontade de fazer história, gerenciando e avançando

com a saúde no município. Estamos estruturando todas as frentes de trabalho para

agirmos muito em breve”, pontuou. “As equipes estão motivadas para atender

expectativas e necessidades da nossa população, de forma robusta, equipada e

humanizada”, completou Flávio.