Funeral de brasileira morta em rave pelo Hamas reúne multidão em Israel

O funeral da brasileira Bruna Valeanu, que morreu em um ataque do Hamas em uma rave, reuniu centenas de pessoas nesta terça-feira (10), em Petah Tikva, em Israel.

A estudante estava na festa rave Universo Paralello com amigos quando terroristas do Hamas realizaram um ataque que já é considerado o pior contra Israel das últimas décadas.

Mais cedo, já havia sido confirmada a morte de Ranani Nidejelski Glazer, que estava na mesma rave. Ainda há uma brasileira desaparecida nos conflitos: Karla Stelzer Mendes.

A GloboNews conversou com Eylon Levy, um dos que estiveram no funeral e postou imagens nas redes sociais. Ele não não conhecia a brasileira, mas viu em comunidades do Whatsapp um chamado para que as pessoas comparecessem ao funeral porque Bruna não tinha muitos familiares em Israel.

“Isso é muito comum em Israel, tragicamente. Quando poucas pessoas são esperadas para um funeral, estranhos são chamados para ir e eles ficam muito cheios. Isso é uma coisa muito especial em Israel: uma solidariedade social e um senso de responsabilidade mútua. É algo emocionante que brota nas circunstâncias mais tenebrosas”, disse Levy.

O funeral foi anunciado pela irmã da vítima, Florica Valeanu, em uma rede social, e aconteceu às 15h30 (horário de Brasília).

“Te amo pra sempre Bruna! Além da matéria. Você é nossa neném ‘forever'”, escreveu a irmã na publicação em que divulga informações sobre o enterro.

Brasileiros em Israel

O primeiro voo com brasileiros resgatados pela Força Aérea Brasileira (FAB) nas áreas de conflito em Israel decolou do aeroporto internacional de Tel Aviv nesta terça-feira (10).

Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), a aeronave KC-30, com 211 passageiros, levantou voo às 20h12 no horário local (14h12 no horário de Brasília).

Brasileiros na Faixa de Gaza

Os 30 brasileiros que estão na Faixa de Gaza encontram-se em quatro pontos diferentes da região. A Representação do Brasil em Ramala, responsável por coordenar a missão de retirada do grupo, está em contato essas pessoas e já possui um mapeamento de como será feita a rota de saída a partir da confirmação de todos os lados necessários.

Desses 30 brasileiros, há um total 16 crianças que fazem parte de 7 famílias. (Com informações do g1).