Furto de cabo causa blecaute e suspensão de ramal da Supervia

Queda de energia paralisou 37 estações, entre elas a do Ramal Gramacho

O furto de um cabo alimentador desta sexta-feira (21), na altura do Parque Arará, provocou um enorme transtorno para usuários do sistema de transporte sobre trilho no Rio, após a queda do abastecimento de energia dos trens nos trechos entre Central do Brasil e Gramacho, Gramacho e Saracuruna e nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim.

A Supervia informou que, com o problema, o ramal ficou paralisado por mais de 24

horas e só voltou a circular no início da noite nas 37 estações que foram atingidas.

A situação afetou principalmente os moradores da Baixada Fluminense. A empresa

disse que 30 mil passageiros circulam, em média, nesse trecho no pico da manhã.

O furto ocasionou problemas em 6 pontos de energia do ramal.