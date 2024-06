Fuzil 556 é apreendido em boca de fumo controlada pelo Comando Vermelho no RJ

Os PMs apreenderam um fuzil 556, com carregador e 10 munições/Divulgação/PMERJ

Policiais do GAT do 7º Batalhão de Polícia Militar de São Gonçalo surpreenderam criminosos fortemente armados; um foi preso

Agentes do Grupamento de Ações Táticas do 7º Batalhão de Polícia Militar (São Gonçalo) apreenderam um fuzil calibre 556 mm, que estava em poder de traficantes da facção Comando Vermelho, na terça-feira (28) da semana passada, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a corporação sob o comando do coronel Ângelo Barbosa, a equipe do GAT da 4ª Cia, comandada pelo Oficial de Operações, realizava uma ação de averiguação na Comunidade da Hortinha, em Tenente Jardim, quando surpreendeu criminosos armados, que fugiram ao perceberem a chegada dos agentes.

Mandado de prisão

Ainda segundo o comando, o GAT realizou um cerco tático e, após revistas em residências da área, acabaram encontrando um fuzil 556 mm, com carregador e 10 munições do mesmo calibre e um radiotransmissor. Próximo ao imóvel, os policiais capturaram João Paulo Cunha Pereira, que tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, após averigação feita por policiais do serviço de inteligência (P2) da corporação. A ocorrência foi registrada na 73ª Delegacia de Polícia (São Gonçalo).

Por Antonio Carlos, Hora H