Fuzil 556 é apreendido pela PM na comunidade Buraco do Boi em Nova Iguaçu

Policiais do Patrulhamento Tático Móvel deram mais um prejuízo para traficantes em Nova Iguaçu. Houve também apreensões em Três Campos

Em mais duas ações bem-sucedidas contra o tráfico de drogas na Baixada

Fluminense, equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) apreenderam

armas, drogas e tiraram suspeitos de circulação.

Segundo a corporação, no último dia 6 uma equipe do Patamo (Patrulhamento

Tático Móvel), da 5ª Cia, realizou uma operação na comunidade Buraco do Boi, no

bairro Ambaí, em Nova Iguaçu, para prender traficantes, após monitoramento de

suspeitos que faziam a comercialização de drogas na localidade.

Após um cerco tático, a guarnição conseguiu prender um dos marginais, de

aproximadamente 18 anos, com um radiotransmissor e entorpecentes na Rua

Francisco Alves. Outra parte da equipe foi checar a informação de casa apontada

como esconderijo de armas e drogas da comunidade.

Esconderijo encontrado

No local foi encontrado um fuzil e restos de uma quentinha sinalizando que

traficantes estariam usando o local. Na ação foram apreendidos um fuzil HK416C,

calibre 556, com a numeração raspada, um carregador e cinco munições do mesmo

calibre, além das drogas e o radiotransmissor. A ocorrência foi encaminhada para a

58ª Delegacia de Polícia (Posse).

Pistola, maconha e cocaína em Três Campos

Em outra comunidade em Nova Iguaçu, policiais do GAT (Grupamento Tático Móvel) realizaram uma incursão em Três Campos na última terça-feira (11), apreenderam drogas e prenderam um suspeito de envolvimento com o tráfico.

Segundo o 20º BPM, por volta das 9h20, quando em patrulhamento nas

proximidades da comunidade, os PMs tiveram a atenção voltada para vários

elementos que ao avistarem a guarnição empreenderam em fuga. Após um cerco

tático, a guarnição prendeu um suspeito de 23 anos. Com ele foram encontrados

uma pistola calibre 9mm com a numeração suprimida, cinco munições intactas, 500

sacolés de cocaína, 74 tabletes de maconha e um radiotransmissor. O preso e o

material foram encaminhados para a 56ª DP (Comendador Soares).

Por Antonio Carlos, Hora H.