Fuzileiros Navais fazem exercício militar no Rio de Janeiro em preparação para inspeção da ONU

Fuzileiros Navais participam de treinamento na Ilha do Governador para missões de paz internacionais

Os Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil realizaram na terça-feira (26) um grande exercício militar na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, como preparação para uma inspeção da Organização das Nações Unidas (ONU).

A atividade reúne mais de 500 militares e faz parte do processo de revalidação da certificação máxima da Força de Reação Rápida da Marinha para atuação em missões de paz internacionais.

Nesta quarta-feira (27), quatro especialistas da ONU visitaram instalações militares no Rio para avaliar se a tropa brasileira continua apta a atuar em operações de manutenção da paz em diferentes partes do mundo. A inspeção segue até sexta-feira (29).

Segundo a Marinha, o treinamento simula uma base expedicionária semelhante às utilizadas em cenários de guerra civil, crises humanitárias e conflitos armados. A estrutura montada conta com refeitório, hospital, centro de comando e áreas de apoio logístico.

“O objetivo é buscar as condições mais próximas possíveis daquelas que enfrentaríamos numa missão em um país que sofre dificuldades ou vive uma guerra civil”, afirmou o comandante da Força de Reação Rápida da Marinha, Ricardo Bragança.

Nível máximo

A Força de Reação Rápida dos Fuzileiros Navais recebeu pela primeira vez, em 2021, o nível máximo de prontidão da ONU. Agora, 5 anos depois, passa por uma nova avaliação para manter a certificação.

A ONU também vai inspecionar pela primeira vez a Companhia de Desativação de Artefatos Explosivos da Marinha, que pode alcançar o grau 2 de prontificação internacional.

Durante a demonstração, os militares apresentaram blindados, robôs, drones, cães farejadores e equipamentos usados na identificação e neutralização de explosivos.

Entre os veículos empregados estão carros-lagarta anfíbios, blindados sobre rodas, caminhões de apoio logístico e sistemas de comunicação tática e satelital.

A inspeção marca ainda a primeira participação de mulheres combatentes do Corpo de Fuzileiros Navais em uma avaliação da ONU.