GAECO/MPRJ e Civil prendem PM investigado por homicídio na Baixada Fluminense

O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) e a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), prenderam na última terça-feira (10) o policial militar Alan Silva do Nascimento, 39 anos, e sua mulher, Simone Conceição de Oliveira Nascimento, 38, investigados pelo assassinato de Claudio Roberto Santos Silva, em fevereiro de 2023, em Nova Iguaçu. Além disso, os dois também foram presos em flagrante por tráfico de drogas. A ação teve o apoio da Corregedoria Geral da PM.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no 24º Batalhão de Polícia Militar, em Queimados, e no endereço do casal, em Nova Iguaçu. Com os dois foi apreendido um fuzil, munições e embalagens com um pó branco que parece ser cocaína. Ambos foram presos temporariamente para a continuidade das investigações. O PIC aponta a autoria e participação do casal no crime de homicídio qualificado e fraude processual majorada.

A pedido do GAECO/MPRJ, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu deferiu o afastamento cautelar do cargo do policial militar investigado, bem como a suspensão da posse e porte de arma de fogo. A ação também contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).

De acordo com o GAECO/MPRJ e a DHBF/PCERJ, imagens de câmeras de segurança mostram que o crime ocorreu após uma colisão entre a moto da vítima e o carro — um Jeep — dos investigados. Após a batida, o casal perseguiu Claudio Roberto, emparelhou o veículo com a moto e, após uma breve discussão, um dos ocupantes do carro atirou nas costas da vítima, que caiu ao chão já sem vida.