‘Gambiarra’ de Castro leva à nomeação de Amim para a chefia da Polícia Civil

Delegado Marcus Vinícius Amim Fernandes é o novo secretário de

Polícia Civil do RJ

O governador Cláudio Castro nomeou o delegado Marcus Vinícius Amim Fernandes

novo secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro. O delegado José Renato Torres

do Nascimento, nomeado para esse cargo há 22 dias, foi exonerado. A decisão foi

publicada no Diário Oficial do estado desta quinta-feira (19).

Na última quarta-feira (18), a Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj)

aprovou o projeto que alterou a Lei Orgânica da Polícia Civil. A alteração, proposta

pelo governo permite que delegados com menos de 15 anos no exercício da função

assumam o comando da Secretaria de Polícia Civil.

O novo texto prevê que o policial deve ter 15 anos na instituição. Com isso, o

delegado Marcos Amim, que tem 12 anos como delegado, poderá ser nomeado pelo

governo.

Críticas de policiais civis e delegados

Antes da votação, entidades de classe que representam policiais civis e delegados

do Rio divulgaram uma nota de repúdio contra a modificação. A categoria diz que a

mudança atende a um “capricho pessoal” do governador, que usou uma ‘gambiarra’

para nomear um aliado.

A nota é assinada pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de

Janeiro (Sindepol-RJ), pelo Sindicato dos Policiais Civis Estado do Rio de Janeiro

(Sindpol-RJ) e pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de

Janeiro (Adepol-RJ).