Garis alpinistas da Comlurb trabalham na operação limpeza das encostas do Joá, na Zona Oeste do Rio

Os garis já retiraram cerca de 18 toneladas de resíduos

Uma grande operação de limpeza com garis alpinistas está sendo realizada pela Comlurb nas encostas do Joá, na Zona Oeste do Rio. A área estava com muito acúmulo de lixo e entulhos descartados irregularmente, mas devido à dificuldade de acesso ao local, o trabalho só poderia ser feito pela equipe de garis alpinistas.

Os profissionais são treinados em técnica de rapel e têm certificado Profissional de Acesso por Corda N1, pela instituição ANEAC (Associação Nacional das Empresas de Acesso por Corda e Resgate), para trabalho em altura/acesso por corda com segurança.

A operação está sendo feita diariamente e continuará até a remoção completa dos resíduos. Já foram coletados 22 metros cúbicos de lixo, cerca de 18 toneladas. Entre os resíduos encontrados em maior quantidade estão entulho e bens inservíveis.

Atuação em comunidades

Atualmente são 25 garis alpinistas, que atuam principalmente em encostas de comunidades em todas as regiões da cidade. É uma limpeza difícil pela própria situação geográfica e o tempo varia de acordo com a complexidade da encosta. Os Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura incluem cinto de segurança com dispositivo trava-quedas deslizante do tipo blocante de pino removível, mosquetão, capacete de alpinismo, descensor, ascensores e cordas de poliamida.