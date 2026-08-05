Garotinho diz que pode revelar “o que sabe” sobre Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

Anthony Garotinho disputa o governo do RJ

O ex-governador Anthony Garotinho e candidato ao governo do RJ deu um recado público ao ex-prefeito de Duque de Caxias e presidente estadual do MDB, Washington Reis, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

Em tom de advertência, Garotinho afirmou que não deseja romper a relação de amizade entre os dois, mas avisou que, se continuar sendo alvo de supostos ataques promovidos por pessoas ligadas ao grupo político de Washington, poderá revelar informações que diz ter “sobre Duque de Caxias”.

Segundo Garotinho, o pedido é motivado pelo respeito que mantém pelo ex-prefeito e pela gratidão por uma ajuda recebida em um momento difícil de sua vida. Ainda assim, afirmou que Washington deve orientar seus aliados e os blogs alinhados ao grupo político a cessarem os ataques, sob pena de provocar uma reação pública.

“Washington, gosto muito de você. Tenho gratidão por tudo o que você fez por mim em um momento difícil. Mas peça aos seus amigos para pararem de me atacar. Eu sou repórter. Sei muita coisa sobre Duque de Caxias e quero evitar essa briga.” Essa foi, em essência, a mensagem transmitida pelo ex-governador durante a live.

Insinuações

Garotinho não detalhou quais seriam essas informações nem fez acusações específicas. Limitou-se a afirmar que conhece fatos relacionados à política de Duque de Caxias e que prefere não torná-los públicos, deixando claro, entretanto, que poderá fazê-lo caso os ataques continuem. O ex-governador disse que qualquer acusação que fizer será sustentada por documentos e provas.

A declaração ocorre em um momento de forte protagonismo da família Reis na política fluminense. O grupo voltou ao centro das articulações estaduais após a formação da chapa de Eduardo Paes ao Governo do Estado, que tem como candidata a vice-governadora a advogada Jane Reis, irmã de Washington Reis.

A aliança consolidou o apoio do MDB ao projeto político de Paes e reforçou a influência eleitoral da família em Duque de Caxias. Garotinho entrou na disputa recentemente e disputa com Douglas Ruas o segundo lugar, bem distante de Eduardo Paes, que é franco favorito,