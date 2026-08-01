Garotinho é o mais rejeitado na disputa ao governo do RJ, diz Paraná Pesquisas

O ex-prefeito de Campos Anthony Garotinho (Republicanos) é citado por 37,1% dos eleitores. Ex-governador Wilson Witzel e Eduardo Paes aparecem na sequência. Entrevistados puderam citar mais de um pré-candidato

O levantamento da Paraná Pesquisas feito na Região Metropolitana do Rio de Janeiro divulgado nesta sexta-feira (31) mediu a rejeição aos principais nomes cotados para disputar o Governo do Estado. Na pesquisa estimulada, os entrevistados puderam indicar mais de um pré-candidato em quem não votariam.

O ex-prefeito de Campos Anthony Garotinho (Republicanos) aparece como o nome com maior índice de rejeição, citado por 37,1% dos eleitores.

Em seguida, está o ex-governador Wilson Witzel (DC), com 24,2%, enquanto o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), registra 20,6% de rejeição.

Entre os demais nomes avaliados, Cyro Garcia (PSTU) aparece com 13,6%, seguido por Douglas Ruas, do PL (11,4%), Coronel Busnello (9,4%) do Missão, André Marinho (8,4%) do Novo, William Siri (7,5%), do Psol, Luan Monteiro (7,1%) do PCO e Juliete Pantoja (6,8%), representante da Unidade Popular.

Registrado no TSE

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores entre os dias 28 e 30 de julho. O levantamento possui grau de confiança de 95% e margem de erro estimada em 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-09303/2026.

A pesquisa também mostra que 15,2% dos entrevistados afirmaram que poderiam votar em todos os candidatos apresentados, enquanto 5,4% disseram não saber ou preferiram não opinar.

Paes lidera intenções de voto

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) segue na liderança da corrida pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira (31) pelo instituto Paraná Pesquisas. O candidato aparece com 48,6% das intenções de voto no cenário estimulado, mantendo uma vantagem de 37,5 pontos percentuais sobre os adversários mais próximos.

Embora permaneça isolado na primeira colocação, Paes registrou uma leve oscilação negativa em comparação ao levantamento realizado no início de julho, quando aparecia com 50,7% das intenções de voto.

Enquanto Eduardo Paes lidera com ampla folga, a disputa pela segunda colocação permanece equilibrada.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Douglas Ruas (PL), aparece com 11,1% das intenções de voto, tecnicamente empatado com o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que registra 11%.

Na comparação com a pesquisa anterior, Douglas Ruas apresentou queda de 2,7 pontos percentuais, passando de 13,8% para 11,1%.