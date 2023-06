GAT apreende fuzil 556 com traficante em comunidade de Nova Iguaçu

Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 20º BPM (Mesquita)

apreenderam um fuzil 556, de origem theca, na tarde desta quarta-feira (14), durante incursão a uma comunidade em Nova Iguaçu, na Baixadad Fluminense. Na ação, um marginal foi presa e drogas apreendidas. O armamento é o 17º apreendido do ano e o 43º do atual comando.

De acordo com o coronel Ângelo, comandante da corporação, guarnições sob o

comando do tenente Marques (da 5ª Cia) foram ao local checar uma série de

informações do Disque Denúncia (2253-1177) e dados oriundos do setor de

inteligência (P2) sobre a presença de traficantes fortemente armados e

comercializando drogas.

A resposta do comando foi imediata. O policiamento foi intensificado na região e os

agentes surpreenderam um grupo vendendo entorpecentes. Estes, por sua vez,

atiraram contra as guarnições e houve confronto.

Após a troca de tiros e cerco tático, a maioria do bando conseguiu fugir, mas um

dos comparsas, um homem negro, de aproximadamente 25 anos, acabou preso.

Com ele, os PMs apreenderam, além do fuzil, um carregador e cinco munições de

calibre 556; e drogas. O registro de ocorrência foi feito na 58ª Delegacia de Polícia

(Posse).