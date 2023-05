GAT dá o bote no tráfico de drogas e faz apreensões e prisões em comunidades da Baixada Fluminense

O Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) deu mais um duro golpe no tráfico de drogas que atua na Baixada Fluminense. Três marginais foram presos e grande quantidade de material entorpecente apreendido, além de arma e granadas.

Na primeira ação, por volta das 11h40 desta quarta-feira (24), os PMs estavam em

patrulhamento próximo à entrada da comunidade Três Campos, em Nova Iguaçu,

quando tiveram a atenção voltada para vários suspeitos que fugiram ao

perceberem a aproximação da viatura.

No entanto, a equipe, rapidamente, realizou cerco tático e conseguiu deter dois

criminosos. Com eles, foram apreendidos duas granadas; 265 sacolés de maconha;

180 pedras de crack; 180 pinos de cocaína; e um radiotransmissor

Preso com pistola

Os policiais prenderam outro suspeito na comunidade Danon durante incursão na

última segunda-feira (22).Com o marginal, os agentes do GAT apreenderam uma

pistola Bersa, material entorpecente e um radio transmissor.

De acordo com a PM, a guarnição estava em um dos acessos à comunidade

quando surpreendeu um grupo suspeito, que fugiu da abordagem. Mas um dos

integrantes do tráfico acabou preso. As duas ocorrências foram encaminhadas para

a 56ª Delegacia de Polícia (Comendador Soares).