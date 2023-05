GAT do 20º BPM tira mais um fuzil das mãos de traficantes na Baixada Fluminense

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 20º Batalhão de Polícia Militar

(Mesquita) fizeram a apreensão de mais um fuzil (o 41º do comando do coronel

Ângelo Barbosa e o 14º do ano) na Baixada Fluminense.

A apreensão aconteceu por volta das 10h30 da última segunda-feira (29), em um

dos acessos à comunidade do Campo Belo, em Nova Iguaçu. Na ação, dois suspeitos conhecidos como ‘Zé’ e ‘Mais Novo’, respectivamente, de 23 e 36 anos, foram presos.

De acordo com a corporação, a guarnição realizava patrulhamento nos acessos da

comunidade quando observou um grupo suspeito. Ao iniciar a aproximação para

abordagem, foi atacada a tiros. Os policiais revidaram e criminosos fugiram.

Após cessar o confronto, a equipe fez um cerco tático e vasculhou a área. Os dois

suspeitos foram encontrados escondidos no quintal de casa. Com eles, além do

fuzil 556, os agentes apreenderam uma pistola 9mm; dois radiotransmissores e

uma granada.

Prisão em Rosa dos Ventos

Numa outra ação, policiais militares prenderam outro suspeito de tráfico de drogas

durante incursão pelo bairro Rosa dos Ventos.

Os PMs relataram que estavam em policiamento pela região quando encontraram o

homem em atitude suspeita na Rua México, na localidade Três Campos. Com ele

foram apreendidos uma submetralhadora calibrre 9mm, um carregador, 12

munições dois radiotransmissores e farta quantidade de material entorpecente.

Coibir o roubo de carga

Uma equipe do GAT também fez apreensões e prisões no bairro Marapicu, na tarde

da sexta-feira (26) da semana passada. Na ação, um suspeito de 24 anos foi preso

e um adolescente de 15 apreendido.

A corporação informou que, seguindo determinação do comando da 4ª Cia

(Companhia de Polícia Militar Marapicu), de intensificar o patrulhamento para coibir o roubo de cargas na região, a guarnição teve a atenção voltada para um grupo suspeito, que correu ao perceber a aproximação da viatura na Estrada do Curral Novo, próximo à Comunidade da Marinha.

Os dois marginais acabaram detidos após um cerco. Com a dupla, segundo os

agentes, foram apreendidos uma pistola calibre 380, com 10 munições intactas;

uma pistola 9 mm, com numeração raspada; dois radiotransmissores; 480 cápsulas

de cocaína; 60 sacolés de maconha e 53 pedras de crack.

As três ocorrências foram registradas na 56ª Delegacia de Polícia (Comendador

Soares).

Reportagem: Antonio Carlos