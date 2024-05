GAT do Méier apreende grande quantidade de drogas e prende traficante na Zona Norte do Rio

Um traficante foi preso na última quarta-feira (8) por agentes do GAT (Grupamento de Ações Táticas) do 3º Batalhão de Polícia Militar (Méier), no Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio. Na ação, os PMs apreenderam grande quantidade de drogas.

De acordo com informações da corporação, a guarnição do GAT realizava patrulhamento pela Estrada Adhemar Bebiano, altura da Rua Moreia, quando se deparou com um bando armado que, ao avistar a viatura, atacou os policiais a tiros. Foi feito um cerco e um dos bandidos acabou preso.

Com ele, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 mm com sete munições intactas; 455 sacolés de maconha; 262 cápsulas de cocaína; oito invólucro de skank; 580 pedras de crack; oito de haxixe; além de um radiotransmissor e dois carredores.

O preso, que vai responder por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, e o

material apreendido foram encaminhados para a 44ª DP (Inhaúma) e posteriormente para a central de flagrantes da 25ª DP

(Engenho Novo).

Errata

A reportagem do Hora H cometeu uma falha na matéria intitulada ‘Tráfico fica no prejuízo depois de ação de PMs da UPP São João’, publicada na edição de quinta-feira (9).

Na dinâmica da ocorrência, esqueceu de citar que as guarnições do Grupamento Tático de Polícia de Proximidade (GTPP I, GTPP II), estavam sob a SUPERVISÃO DE GRADUADO do 1º sargento Freitas. Pedimos desculpas.

Por Antonio Carlos, Hora H