GAT prende suspeito de tráfico e apreende grande quantidade de drogas em Araruama

O material foi apreendido em poder do suspeito

Uma operação policial realizada na Rua das Bananeiras, Engenho Grande,

Araruama, Região dos Lagos, no último domingo (17), resultou na prisão de um

suspeito e na apreensão de uma quantidade significativa de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, a operação foi realizada pelo GAT (Grupo de Ações

Táticas) após denúncias de tráfico de drogas no local.

O acusado foi detido enquanto vestia uma roupa camuflada e carregava uma

mochila preta. A bolsa continha 242 pedras de crack, 111 pinos de cocaína e 71

buchas de maconha. Além dos entorpecentes, uma base de rádio transmissor e um

binóculo também foram apreendidos.