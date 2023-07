GAT prende suspeito do tráfico com quase 2 mil pinos de pó

Uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT 1) realizou uma operação

bem-sucedida que resultou na prisão de um suspeito de tráfico de drogas e na

apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes em Cabo Frio, na Região

dos Lagos. O acusado, conhecido como ‘J’, de 25 anos, e já possuía passagem

pela polícia por tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, a operação foi deflagrada quando durante patrulhamento

a equipe observou o suspeito caminhando com uma sacola nas mãos, na Rua

Rondônia, no bairro Praia do Siqueira.

Na abordagem, constatou-se que nela havia entorpecentes, especificamente

cocaína. O marginal confessou estar associado a uma quadrilha local de tráfico de

drogas e possuir uma quantidade considerável de drogas escondida em um beco

próximo ao local da abordagem.

Os PMs conseguiram arrecadar 1.987 pinos de cocaína, avaliados em cerca de R$

25.000,00. Após a apreensão, “J” foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (Cabo

Frio), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.