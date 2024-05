Gêmeos são presos após sequestrar influenciadora e amigo na Zona Oeste do Rio

Rodrigues e Vilmar Rodrigues sequestraram a influenciadora digital

Índia Marley

Dois irmãos gêmeos foram presos na última quarta-feira (22), após sequestrarem a

influenciadora digital Andressa Veronica Sabino Santos, conhecida como Índia

Marley, e o amigo dela, Marlon Nascimento da Silva, na Barra da Tijuca, Zona Oeste

do Rio.

De acordo com os policiais da Delegacia Antissequestro (DAS), a influenciadora,

que havia acabado de sair de uma sessão de fotos em um hotel na Região do Joá,

estava em um veículo de aplicativo com um fotógrafo e dois amigos, quando foi

interceptada por um carro de cor branca. Dois homens, Vilson Rodrigues de Oliveira e Vilmar Rodrigues de Oliveira, que usavam trajes e distintivos policiais, sequestraram a influenciadora e um dos amigos dela e com uso de arma de fogo, levaram as vítimas para um motel, em Jacarepaguá.

Resgate de R$ 200 mil

No cativeiro, eles ligaram para um familiar da influenciadora exigindo R$ 200 mil de resgate, com prazo de uma hora para envio do dinheiro. A tia recebeu ameaças de

enviar os dedos da vítima caso não fosse levantada a quantia.

Com os criminosos, foram apreendidos duas pistolas, cinco carregadores, roupas e

distintivos falsos da Polícia Civil, celular e o carro usado para realizar o sequestro.

Através das redes sociais, a influenciadora escreveu: “Nasci de novo”.

Os gêmeos já eram investigados pela DAS, constando inclusive um pedido de prisão

em aberto contra eles.