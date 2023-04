Gerência de Prevenção à Violência e Cultura de Paz capacita profissionais sobre a nova ficha do SINAN

De olho no trânsito. A Secretaria Executiva de Epidemiologia de Belford Roxo, através da Gerência de Prevenção à Violência e Cultura de Paz, realizou na última quarta-feira (27-04) uma capacitação voltada para os profissionais do atendimento de urgências e emergências do município para alinhar sobre a nova ficha do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). O evento ocorreu no Previde, em Areia Branca, e foi direcionado para acidentes de trânsito envolvendo motociclistas.

Os dados do formulário do SINAN contribuem para identificar a realidade epidemiológica de determinada região, indicando os riscos a que a comunidade local está sujeita. Inserido em um sistema descentralizado, os profissionais da saúde terão acesso a essas informações para planejar e definir prioridades de intervenção na saúde.

A responsável técnica da Prevenção à Violência e Cultura de Paz de Belford Roxo, Cristiana Macedo, reforçou a importância do preenchimento e fluxo da ficha. “Estamos seguindo essa orientação do Estado do Rio para iniciar esse trabalho no município direcionado para os acidentes com motociclistas”, comentou.

“Essa capacitação ajudará na coleta de dados que possibilitam a criação de políticas públicas, mapeando os fatores determinantes e diminuindo os casos de sinistros (acidentes)”, acrescentou Cristiana.

Fundamental para a prevenção

De acordo com a psicóloga da Prevenção à Violência e Cultura de Paz de Belford Roxo, Sheila Schletz, a capacitação é fundamental para a prevenção. “Somos um dos primeiros municípios a inserir a nova ficha do SINAN para fundamentar ações e medidas preventivas que auxiliem na redução do número de internações e óbitos causados por estes sinistros”, afirmou Sheila.