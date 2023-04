Gerente do tráfico é capturado na Zona Norte do Rio de Janeiro

Luiz Felipe Marcelino Arcanjo, conhecido como “Orochi”, de 28 anos, foi capturado por policiais da 40ª DP (Honório Gurgel), na manhã desta quarta-feira (12), em Coelho Neto, Zona Norte do Rio de Janeiro. O traficante era gerente geral do Tráfico de Drogas, da comunidade do Jorge Turco, em Rocha Miranda, e estava

foragido da justiça desde 2019.

Com base em informações passadas pelo Disque Denúncia, policiais realizaram reconhecimento e vigilância no local, onde conseguiram prender o traficante, que não ofereceu resistência no ato da prisão.

Ele foi preso em fevereiro de 2015, no interior do Morro do Chapadão, em Costa Barros, por policiais da CORE, com grande quantidade de armas e drogas. Condenado a 12 anos de prisão, ele regrediu em 2019 para regime semiaberto, e nunca mais retornou a sua unidade prisional.

O preso foi levado para a sede da 40ª DP (Honório Gurgel), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. “Orochi”, foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.

Informações sobre o paradeiro de foragidos da justiça podem ser enviadas ao Disque Denúncia, pela Central de Atendimento, através dos números (021) 2253-1177 e 0300-253-1177, pelo WhatsApp (021) 99973 1177, ou, ainda, pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.

