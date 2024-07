Gerente do tráfico é preso em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio 

Damião Porto Gonçalves, o ‘Quadrado’, era procurado pela polícia do RJ

Damião Porto Gonçalves, conhecido como ‘Quadrado’, de 27 anos, foi preso nesta quarta-feira (17) em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. O bandido era um dos gerentes do tráfico de drogas da Cidade de Deus, em Jacarepaguá.

Contra ele havia um mandado de prisão expedido por violar o monitoramento

eletrônico sem apresentar justificativas adequadas. Como consequência, houve

uma decisão de regressão na forma de execução da pena, com a transferência

para um regime mais rigoroso, o semiaberto, por um período de 10 anos.

Com base nas informações recebidas por meio do Disque Denúncia, policiais do

serviço reservado (P2) efetuaram a prisão de ‘Quadrado’, que não ofereceu

resistência. Ele foi levado à 16ª DP (Barra da Tijuca) e está à disposição da Justiça.