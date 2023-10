Gerente do tráfico em Belford Roxo é preso pelo 39º BPM

Carlos Vitor Martins Da Silva é gerente do tráfico do Complexo de Santa Tereza. Com ele foram apreendidos um fuzil, munições, um carregador e um veículo roubado

O gerente do tráfico de drogas do Complexo de Santa Tereza, bairro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi preso nesta sexta-feira (27). Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), com informações repassadas pelo Disque Denúncia, chegaram até a localização Carlos Vitor Martins Da Silva, de 28 anos, que possuía posição de prestigio na facção criminosa da região.

Os agentes seguiram até um local de desmonte de veículos no interior do Complexo de Santa Tereza, na localidade conhecida como Gaúcha, no Morro do Machado, onde conseguiram localizar e prender o criminoso. Com ele, foram apreendidos um fuzil calibre 556, um carregador de fuzil calibre 556, 28 munições e um carro roubado.

Mandados de prisão

Contra Carlos Vitor, constavam dois mandados de prisão, expedidos pelas 1ª e 2ª Varas Criminas de Belford Roxo pelos crimes de roubo, organização criminosa e tráfico de drogas. Ele e o material apreendido, foram levados para a sede da 54ª DP (Belford Roxo), onde foram cumpridos os mandados.