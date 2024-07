Gestão do Governo do RJ é mal avaliada por 46% da população, aponta Datafolha

Quase metade das pessoas entrevistadas consideram o trabalho de Castro ruim ou péssimo

Pesquisa Datafolha divulgada no último domingo (7), encomendada pelo jornal ”Folha de S. Paulo”, aponta que a gestão Cláudio Castro no Governo do Rio de Janeiro é mal avaliada pela maioria da população fluminense.

Segundo o levantamento, 46% das pessoas consideram o trabalho dele ruim ou péssimo. Paralelamente, 36% dos entrevistados opinaram que a administração pública estadual é regular, e 14% que é boa ou ótima. Vale ressaltar que 5% do público não soube opinar.

Ao todo, 840 pessoas foram ouvidas entre os dias 2 e 4 de julho. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento, número RJ-06701/2024, foi registrado e está disponível no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).