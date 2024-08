Gilberto Gil anuncia última turnê da carreira com 11 shows no país

Reconhecido como um dos principais nomes da história da música popular brasileira (MPB), Gilberto Gil anunciou, na última terça-feira (6), através das redes sociais, uma turnê de despedida, intitulada ”Tempo Rei”, que será realizada em 2025.

O baiano, de 82 anos, fará 11 shows em 9 capitais espalhadas pelo país. No Rio, as apresentações acontecem nos dias 29 e 30 de março, na Farmasi Arena, na Barra Olímpica, Zona Oeste. Os ingressos serão comercializados pelo site ”Eventim”, em duas etapas. A pré-venda, exclusiva para clientes do Banco do Brasil, ocorre no próximo dia 19/08. Já para o público geral, em 22/08. Os setores e respectivos valores ainda não foram divulgados.

Dono de canções consagradas, como ”Andar com Fé”, ”Aquele Abraço”, ”Esperando na Janela”, ”Palco”, ”Toda Menina Baiana”, entre outras, Gilberto Gil também já atuou na política nacional, sendo ministro da Cultura entre 2003 e 2008, durante os primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ademais, em 2021, foi escolhido para a ocupar a cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Vale ressaltar que, além do Rio, a última turnê de Gilberto Gil passará por Salvador-BA (15/03), São Paulo-SP (11 e 12/04), Brasília-DF (07/06), Belo Horizonte-MG (14/06), Curitiba-PR (05/07), Belém-PA (09/08), Fortaleza-CE (15/11) e Recife-PE (22/11).