GLO em portos envolve 1,9 mil militares, afirma Marinha

A Marinha do Brasil detalhou a atuação que será feita em portos do Rio de Janeiro,

Itaguaí e de Santos, em São Paulo, para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que

começou nesta segunda-feira (6) nos dois estados e deve durar até maio de 2024.

O comandante da força de fuzileiros da esquadra, Renato Ferreira, afirmou que a

operação começou as 6h desta segunda com 1,9 mil militares. Do efetivo, a maior

parte está no estado do Rio. Em Itaguaí, há 200 militares e, em Santos, mais um

batalhão, um navio de patrulha oceânico e navios próprios da região.

“É uma GLO no mar, vamos atuar nas áreas de entrada, em áreas dos portos em

patrulhamento, com patrulha naval para coibir qualquer ato ilícito que aconteça na

Baía de Guanabara”, explicou.

Segundo o almirante, a operação vai ser uma articulação entre as inteligências das

forças envolvidas para analisar as informações recebidas para direcionar as ações

mais pontuais, além dos patrulhamentos. Um dos objetivos é o fortalecimento do

combate ao tráfico de drogas e de armas, além de outras condutas ilícitas de

repercussão nacional e internacional. A GLO foi autorizada pelo presidente Luiz

Inácio Lula da Silva (PT) na última quarta-feira (1º).

Fiscalização intensa

No 1º dia do regime no RJ, militares da Marinha e agentes da Guarda Portuária

montaram postos de fiscalização nos acessos ao Porto do Rio. Na entrada da

Avenida Brasil, no Caju, todos os veículos eram inspecionados. Homens utilizavam

espelhos, por exemplo, para checar por baixo dos carros. Cães farejadores estavam

a postos. Quem chegava ao porto a pé também era abordado.