GLO no Rio e São Paulo não deverá ser renovada

A GLO autorizou o emprego de militares em locais estratégicos/Reprodução

A operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) que reforçou a segurança em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo chegou ao fim nesta terça-feira (4), sem previsão de renovação. Implementada em novembro de 2023, a GLO autorizou o emprego de militares em locais estratégicos para combater o crime organizado.

Inicialmente prevista para ser concluída no início de maio, a operação foi prorrogada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a pedido do governo do RJ. Segundo fontes dos ministérios da Justiça e da Defesa, não há planos para prorrogar a GLO novamente. A decisão final, no entanto, cabe ao presidente Lula.

Em seis meses de atuação, a GLO resultou na prisão de 3.178 pessoas, na apreensão de 282 armas e de 172,3 toneladas de drogas, de acordo com dados do Ministério da Defesa.

A GLO foi decretada em novembro de 2023 para auxiliar o governo fluminense a conter a onda de violência que assolou o Rio de Janeiro após a morte de um miliciano.