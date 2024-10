GM é afastado por agredir torcedor até deixá-lo inconsciente no Rio

Um guarda municipal foi afastado das ruas após ser flagrado por câmeras de segurança agredindo com cassetete torcedores do Botafogo, na noite da última quarta-feira (23), nas proximidades do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio. As imagens mostram que um alvinegro chegou a desmaiar após ser golpeado brutalmente por este agente.

Torcedores que presenciaram o episódio de agressão relataram que algumas pessoas foram atingidas com cassetetes no rosto e outras desmaiaram por causa do gás lacrimogêneo. Nas imagens é possível ver vários guardas da GM-Rio tentando dispersar os botafoguenses após a goleada, por 5 a 0, do time sobre o Peñarol pela Copa Libertadores.

Os alvinegros, alguns com os braços levantados, pedem calma aos guardas. Neste momento, um torcedor que está com as mãos viradas, leva um tapa no rosto pelo mesmo guarda envolvido na agressão.

O homem que desmaiou durante as agressões foi identificado como George Soares. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Nesta sexta-feira (25), a direção do hospital informou que o estado de saúde do torcedor era estável. O Botafogo enviou representantes ao local para dar apoio aos familiares e acompanhar o caso de perto.

Desproporcionais

O prefeito Eduardo Paes usou as redes sociais para se posicionar sobre a agressão que, segundo ele, foram desproporcionais, e que os agentes podem ser excluídos após a apuração dos fatos.

“Queria aqui dar uma satisfação, eu aguardei o dia inteiro para que a gente tivesse uma apuração mais detalhada da Guarda Municipal. Aguardei o que a Guarda pudesse apurar com os agentes envolvidos, especialmente aqueles que cometeram aquelas agressões totalmente te proporcionais”, diz Eduardo Paes em vídeo publicado.