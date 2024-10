Golpista capturado na Baixada instalou câmeras na rua para monitorar a polícia

Marcelo Baiense Varges no momento em que chegava à 12ª DP

Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) prenderam Marcelo Baiense Varges, no último sábado (28) em Queimados, na Baixada Fluminense, após um cerco tático na casa dele, acusado de aplicar o golpe do falso emprego.

O estelionatário instalou câmeras de segurança na rua, no trecho próximo à sua residência, para monitorar a movimentação da polícia. “Ele colocou várias câmeras. Já tinha fugido duas vezes. Uma vez nós tentamos prendê-lo e ele fugiu por trás. Teve uma outra equipe, depois ficamos sabendo, que foi lá também prendê-lo e ele conseguiu fugir. Ele acordava sempre cedo, antes das seis horas, já que a gente só pode bater na casa às seis. Se ele percebesse qualquer movimentação de viatura, ele já corria por trás casa, onde tem um matagal grande, e fugia por ali”, disse o delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP.

O delegado informou ainda que os policiais usaram uma viatura descaracterizada. Mesmo assim, Marcelo percebeu a movimentação e tentou fugir para a área de mata. Mas como havia agentes lá também, o golpista acabou sendo detido. Contra ele, havia dois mandados de prisão preventiva em aberto, por estelionato e extorsão.

De acordo com Lages, Marcelo vinha agindo desde 2005. Além de 26 casos de estelionato e um de extorsão, ele é também suspeito de ameaça, lesão corporal e furto. A grande maioria dos golpes, de acordo com as investigações, é de venda de vagas falsas de emprego público e em grandes empresas privadas.

O golpista tem quatro condenações por roubo e outras quatro por estelionato. Ficou preso de 2010 a 2017. Ele foi levado para a 12ª DP e transferido para o sistema penitenciário.