Golpistas se passam por recenseadores do IBGE e tentam coletar dados pessoais

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) emitiu um alerta à população do Rio sobre uma onda de golpes envolvendo indivíduos que se fazem passar por funcionários do órgão. Os criminosos se apresentam como recenseadores

devidamente uniformizados, com o objetivo de conduzir falsas pesquisas para obter

informações pessoais das vítimas. A denúncia é do Bom Dia Rio da TV Globo.

É importante ressaltar que a etapa de coleta de dados do Censo Demográfico 2022

foi concluída no final de maio. No entanto, funcionários do IBGE continuam

trabalhando na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), que visa

coletar informações para monitorar a evolução socioeconômica da população

brasileira. E além disso, em outubro, está programada a realização da Pesquisa

Nacional de Demografia e Saúde (PNDS).

O IBGE aconselha a todos que, antes de receber um agente de pesquisas,

verifiquem a identidade do profissional por meio dos canais de atendimento oficiais.

Essa medida visa garantir a segurança do informante e fornecer credibilidade ao

trabalho do órgão. É importante observar também se o servidor está equipado com

um dispositivo móvel de coleta, pois todas as entrevistas são conduzidas

eletronicamente, sem uso de questionários em papel.

Segundo reportagem do Bom Dia Rio, da TV Globo, o IBGE não recebeu denúncias

formais sobre possíveis golpes, mas, em caso de dúvida, é crucial entrar em contato

diretamente com o órgão.

Para Confirmar a Identidade dos Funcionários do IBGE: acesse o site

respondendo.ibge.gov.br . Insira o número da matrícula presente no crachá do

funcionário. Se o indivíduo não estiver com o crachá, é possível consultar pelo CPF

ou pelo RG. Outra opção para verificar a autenticidade da visita é ligar,

gratuitamente, para o telefone: 0800 721 8181.