Governador Castro se reúne com Rodrigo Pacheco em Brasília para tratar de dívida do RJ

Cláudio Castro, Rodrigo Pacheco e outros governadores em Brasília

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se reuniu na última terça-feira (2),

com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, em Brasília, e outros

chefes de Poder Executivo para tratar do modelo de renegociação da dívida dos

estados e defendeu a agilidade na análise da proposta que tramitará no Congresso

Nacional.

Um projeto vem sendo desenhado entre o Parlamento, governos estaduais e União

para buscar um caminho que atenda aos entes, sobretudo os mais afetados.

”Esse projeto é um grande avanço, e a mediação entre os governos estaduais e o

Governo Federal é fundamental para o sucesso da proposta. A gente conseguir

avançar, sobretudo na diminuição do indexador e nas possibilidades de diminuir a

dívida, é uma forma de o Estado poder ter um alívio no valor da parcela. Então,

esperamos que isso possa ir para a pauta o mais rápido possível para que

tenhamos uma mudança que faça a dívida passar de impagável para possivelmente

pagável”, disse Castro.

Débito de R$ 194 bilhões

Atualmente, o RJ tem uma dívida de R$ 194 bilhões com o Governo Federal, sendo

R$ 162 bilhões relativos a débitos com a União e R$ 31 bilhões de contratos

garantidos por ela.

Participaram também da reunião Felício Ramuth, governador em exercício de São

Paulo; Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul; Ronaldo Caiado,

governador de Goiás; Romeu Zema, governador de Minas Gerais; e Mateus

Simões, vice-governador de MG.