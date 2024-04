Governador Cláudio Castro dá posse ao novo secretário de Polícia Militar do RJ

Oficial já comandou diversas unidades e possui vasta experiência como chefe de sessões de planejamento, inteligência, operacionais e administrativas

O governador Cláudio Castro deu posse, na manhã de quarta-feira (24), ao novo secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira. A cerimônia aconteceu na Academia de Polícia Militar Dom João VI, em Sulacap, e simboliza a passagem de comando do coronel Luiz Henrique Marinho Pires.

Nomeado secretário de estado na última quinta-feira (18), o coronel Marcelo de Menezes está na instituição há 34 anos. O oficial já comandou diversas unidades e possui vasta experiência como chefe de sessões de planejamento, inteligência, operacionais e administrativas.

“É fundamental, depois de quase três anos, podermos voltar a ter alguém da ativa à frente da corporação. Evoluímos bem, mas precisamos evoluir mais, construir uma sensação de segurança que deixe a população mais tranquila para ir e vir, e empreendedores mais atraídos para vir para o Rio de Janeiro”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Reafirma compromisso

Após a posse, o coronel Marcelo de Menezes Nogueira reafirmou o compromisso com a continuidade da gestão eficiente da Polícia Militar.

“Comprometo-me desde já a trabalhar com afinco no poder da capacitação contínua dos nossos policiais, no respeito aos direitos humanos e na atuação proativa na prevenção do crime, visando sempre a construção de uma sociedade mais justa e segura para todos. É imprescindível uma união de esforços. Por isso a importância da integração das atividades policiais com as instituições que formam o sistema de segurança pública e de justiça criminal, em nível municipal, estadual e federal”, afirmou o novo secretário estadual de Polícia Militar.

Atuou na Coordenadoria Militar da Alerj

Natural do Rio de Janeiro, Marcelo Menezes é formado em Direito e em Engenharia Civil pelas Universidades Gama Filho e Estácio de Sá. Em 34 anos na Polícia Militar, foi chefe de seções de planejamento, inteligência, operacionais e administrativas. O coronel também atuou na Coordenadoria Militar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e na Subsecretaria Militar da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Por seu trabalho na Polícia Militar, o novo secretário foi condecorado com as Medalhas de Mérito Tiradentes e Pedro Ernesto.