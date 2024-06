Governador Claudio Castro defende rigidez no código penal

O governador Cláudio Castro participa em Brasília do Seminário Internacional de Segurança Pública, Direitos Humanos & Democracia

Durante o Seminário Internacional de Segurança Pública, Direitos Humanos & Democracia, que aconteceu na última quinta-feira (6), em Brasília, o governador do Rio, Claudio Castro, apresentou ações para o fortalecimento da segurança pública no estado, que conta com investimentos de R$3 bilhões com foco em tecnologia e inteligência.

Durante o painel que teve como tema ”Soluções para o Rio de Janeiro”, o governador destacou o Centro Integrado de Controle Móvel, uma extensão do CICC, que também recebeu novos equipamentos tecnológicos. O caminhão, equipado com tecnologia de ponta para uso em megaeventos, estreou no show da Madonna.

Castro ainda defendeu a necessidade de mudanças na legislação penal. A proposta seria tornar mais rígidas as penas e as possibilidades de progressões de regimes e benefícios penais para quem comete crimes violentos, em especial delitos como tráfico de drogas e de armas.

O secretário de Segurança, Victor Santos, anunciou que está elaborando um planejamento de segurança com ações imediatas e a longo prazo. Entre as medidas imediatas está prevista a criação de um batalhão especializado para policiais militares de ronda em motocicleta, uma estratégia de policiamento ostensivo para que o policial possa se locomover com mais facilidade e rapidez e para intensificação do combate ao crime contra o patrimônio.