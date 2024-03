Governador Cláudio Castro entrega Centro Integrado de Controle Móvel à Polícia Militar

O governador Cláudio Castro entregou na manhã desta segunda-feira (11) à Polícia Militar do Rio de Janeiro o novo Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICM), um conjunto de equipamentos de tecnologia de última geração instalado num caminhão adaptado com capacidade para transportar carga de 26,5 toneladas.

Resultado de um investimento de R$ 8,6 milhões, o CICM começará ser empregado este ano em megaeventos sediados na capital do estado, como o show da cantora Madonna, em maio; o Rock in Rio, em setembro; a conferência global G20, em novembro; e o réveillon.

“Este caminhão é um avanço, uma extensão do Centro Integrado de Comando e Controle. A ideia é que ele e o CICC funcionem juntos, então tudo que está acontecendo aqui está sendo refletido lá. Isso vai ser fundamental para que a gente possa, com muita velocidade, garantir a segurança pública em grandes eventos e em situações complexas, como um fim de semana de praia lotado’, afirmou o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Preparado para dar suporte logístico e operacional na área de segurança pública, o novo comando móvel receberá imagens em tempo real, transmitidas por drones, aeronaves tripuladas e câmeras instaladas em vias públicas.

O novo carro-comando é equipado com gerador de energia para assegurar o funcionamento ininterrupto das atividades e instalações físicas adequadas para os operadores. O CICM dispõe de uma série de equipamentos de tecnologia de última geração:

• 02 Drones de longo alcance, com câmera de zoom (com capacidade de aproximar o alvo em até 200 vezes) e câmera térmica

• 01 mastro telescópico para elevação de câmera

• 01 câmera térmica de longo alcance

• 06 câmeras de alta resolução

• 12 câmeras móveis com pórticos e rede de comunicação móvel

• 6 posições de operadores com dois monitores de 42 polegadas cada

• Sala de Crise com mesa de reunião para seis pessoas e tela interativa de toque

• Servidor de imagens para envio dos vídeos das câmeras do caminhão ao CICC, permitindo a utilização de dispositivo de reconhecimento facial e de placas

• Gerador principal e backup para permitir funcionamento ininterrupto

• Controle de acesso por reconhecimento facial.

“A aquisição desse novo equipamento faz parte do processo de reestruturação da nossa Corporação, que vem, com integral apoio do governo do estado, ampliando em larga escala o emprego tecnologia na área de segurança”, explicou o secretário da SEPM, coronel Luiz Henrique Pires.

O novo equipamento não vai aposentar os dois atuais carros-comando da Polícia Militar, adquiridos no início da década passada para operar nos grandes eventos, como Copa do Mundo e Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Revitalizados e adaptados para abrigar as novas tecnologias, os veículos continuarão sendo empregados na Operação Verão, no apoio logístico ao policiamento de eventos esportivos e culturais, tanto na capital como no interior do estado.