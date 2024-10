O médico Marcus Vinicius Dias é nomeado e assume a presidência Fundação Saúde. (Marcelo Regua) Governador Cláudio Castro nomeia novo presidente da Fundação Saúde

O governador Cláudio Castro nomeou, nesta terça-feira (22), o novo presidente da Fundação Saúde. O médico Marcus Vinicius Dias assume o cargo após Castro aceitar a renúncia da diretoria da fundação.

“A nomeação do novo diretor da Fundação Saúde corrobora com a transparência e segurança com que estamos atuando desde o início das investigações sobre o caso. A mudança também assegura que não haja interferências internas nas apurações que estão sendo realizadas”, disse Castro.

A nova gestão da Fundação Saúde terá como metas, a curto prazo, modernizar e atualizar a organograma funcional do órgão; escolher para o cargo de diretor jurídico um procurador do estado; dar celeridade aos processos licitatórios e intensificar o perfil assistencial médico de alta complexidade das unidades geridas pela Fundação Saúde.

Perfil Marcus Vinicius Dias

Médico, servidor de carreira do Ministério da Saúde há mais de 15 anos, ocupou os cargos de coordenador-geral de assistência, direção-geral dos hospitais federais e secretário-executivo do Ministério da Saúde. Também foi vice-presidente do Instituto Vital Brasil, diretor-geral do Hospital Adão Pereira Nunes e diretor-médico do Hospital Azevedo Lima. Atualmente, é diretor-geral do Hospital Estadual Azevedo Lima e conselheiro de administração da CEDAE.

Marcus Vinicius é formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com residência em ortopedia pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), MBA em gestão em saúde pela Universidade de São Paulo (USP), pós MBA pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPEAD) e mestrado em economia pelo IBMEC.