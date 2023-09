Governador Cláudio Castro nomeia novo secretário da Polícia Civil do RJ

José Renato tem longa experiência na administração pública

O governador Cláudio Castro nomeou o delegado de Polícia Civil José Renato Torres do Nascimento como novo secretário de Estado de Polícia Civil. José Renato assume a pasta no lugar do delegado Fernando Albuquerque. A nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial de terça-feira (26).

“José Renato tem longa experiência na administração pública. É delegado de polícia desde 1997 e também já foi praça da Polícia Militar. Sua formação irá contribuir, e muito, com o trabalho à frente da segurança pública, que sabemos que requer muita dedicação. Agradeço ao delegado Fernando Albuquerque, que desempenhou com afinco sua missão, e desejo boa sorte na sua caminhada”, afirmou o governador.

Perfil

José Renato Torres do Nascimento está no serviço público há mais de 35 anos. Desde 2007, desempenha a função de secretário da Secretaria de Segurança Institucional do Tribunal de Contas do Município (TCM). Possui experiência em Direito Público, com ênfase em Direito Processual Penal.

Também é professor da Escola do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e professor convidado do doutorado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direitos, Instituições e Negócios PPGDIN/UFF. Possui doutorado em Direitos, Instituições e Negócios pela UFF e mestrado em Administração Pública pela FGV, além de cursar pós-doutorado em Ciências Sociais Aplicadas na UFF. Além disso, foi praça da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro de 1983 a 1985, ano em que ingressou na Polícia Civil como detetive de polícia.