Governador Cláudio Castro recebe primeiro-ministro de Cabo Verde

O governador Cláudio Castro recebeu nesta quinta-feira (4) o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva, e comitiva, para uma visita de cortesia, no Palácio Guanabara.

Durante o encontro, foram discutidos assuntos de interesses comuns, como turismo, transição energética, ambiente e transformação digital, para desenvolver relações de cooperação entre o Governo do Rio de Janeiro e Cabo Verde.

Para o governador, as diversas conversas bilaterais que vêm acontecendo entre o Governo e outros países são fundamentais para reforçar o compromisso com a sua gestão em prol da população do estado.

“Esses encontros e trocas de experiências sinalizam ações importantes, por isso é uma honra receber a comitiva de Cabo Verde aqui. Em 2020 nós começamos um grande processo de transformação digital no Governo do Estado. Fomos à Espanha, Dinamarca e Inglaterra, e acabamos escolhendo um modelo similar ao da Estônia. Em até três anos, este será um governo com um serviço público totalmente

digitalizado”, disse Cláudio Castro.

Castro também ressaltou a importância da cultura africana para o povo fluminense e lembrou a realização do lançamento do primeiro edital para comunidades remanescentes para a cultura quilombola. “Esse edital, feito em novembro, foi uma forma de valorizar a diversidade, as demandas e as experiências culturais de comunidades com longa tradição. É um resgate de uma herança histórica muito importante para o Rio de Janeiro”, explicou o governador.

Cooperação econômica

Para o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva, que veio ao Rio para participar das atividades do Web Summit, o maior evento de tecnologia do mundo, o encontro foi de grande importância.

“Nós já temos relações muito privilegiadas com o Brasil em nível federal, mas a nossa opção é também desenvolver relações de cooperação em nível estadual. E o Rio de Janeiro é um dos estados que representam muito o que já temos de relação entre Cabo Verde e Brasil. Nós temos uma culinária que chegou ao Rio no século XIX. Além disso, temos um nível de desenvolvimento muito grande em áreas que

temos interesse em comum, como a transição energética, a economia azul, a transformação digital, a cultura. O Rio é um estado com o qual temos particular interesse em estabelecer boa relação de cooperação econômica”, declarou o primeiro-ministro.