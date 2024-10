Governador do Rio anuncia aumento de efetivo de 5.500 agentes nas polícias

Convocação incluirá candidatos aprovados em concursos anteriores, com 4 mil novos policiais militares e 1.588 inspetores excedentes da Polícia Civil

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou na tarde da última segunda-feira (30) o aumento do efetivo das polícias Militar e Civil, com a convocação de 5,5 mil novos agentes. Em coletiva de imprensa realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), Castro detalhou que os candidatos já aprovados em concursos realizados nos últimos anos serão chamados para integrar as forças de segurança do estado.

No caso da Polícia Militar, o governador informou que o número de vagas para o curso de formação de soldados foi dobrado em relação ao previsto inicialmente. “Serão convocados 4 mil candidatos aprovados no concurso mais recente, que já completaram as fases intelectuais e avançaram para as etapas físicas e médicas,” disse Castro. O concurso, que contou com 11 mil aprovados nas fases iniciais, tem nove etapas no total.

O governador também apresentou o cronograma para a convocação dos novos policiais militares, que serão divididos em oito turmas de 500 alunos. As formações terão início em março de 2025, com as últimas turmas finalizando o curso em setembro de 2027.

Na Polícia Civil, foram autorizadas 1.588 novas vagas para inspetores, com a convocação de candidatos excedentes do concurso de 2021. Segundo o governador, a medida foi possível devido à flexibilização das regras do Regime de Recuperação Fiscal determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, Castro esclareceu que não houve convocação para o cargo de investigador, pois a Polícia Civil informou que não há vagas disponíveis para essa função.

Os 1.588 novos inspetores serão divididos em duas turmas: 1ª turma: 800 alunos iniciam a formação em fevereiro de 2025, com término previsto para agosto de 2025; 2ª turma: 788 alunos começarão o curso em setembro de 2025, com conclusão em março de 2026.

Investimentos em segurança pública

Durante a coletiva, Castro afirmou que as convocações fazem parte das medidas de investimento na segurança pública do estado. “Estamos chamando mais agentes para as polícias Civil e Militar, o que vai gerar um processo de previsibilidade na segurança e melhorar nossa capacidade de gestão,” explicou o governador.