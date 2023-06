Governador do Rio, Cláudio Castro é o pior  avaliado em capitais

A situação não está nada boa para o governador Cláudio Castro

Se depender da população da cidade do Rio de Janeiro, a situação não está nada

boa para o governador Cláudio Castro (PL). Uma recente pesquisa qualitativa

mostrou que ninguém sabia quem era o governador do estado do Rio. Além disso,

uma pesquisa divulgada pela Paraná Pesquisas neste dia de Santo Antônio, 13/6, é

ainda menos auspiciosa para o nosso governante.

Reeleito em 1º turno, sendo que na capital teria ido para o 2º turno, com 49,01% dos votos válidos, hoje Castro se vê com uma desaprovação de 45,1%, contra

43,2% de aprovação. Ele é o único dos 10 governadores que tem seu índice de

aprovação abaixo dos 50% nas capitais de seus estados, sendo superado pela

reprovação.

O penúltimo colocado, o governador do Amazonas, Wilson Lima, tem 53,5% de

aprovação em Manaus, contra 41,5% de reprovação. Enquanto o mais bem

avaliado é o governador do Paraná, Ratinho Junior, com surpreendentes 70% de

aprovação e 26,4% de desaprovação. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas é

aprovado por 66,3% e reprovado por 27,3%.