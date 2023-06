Governador do Rio defende criação de um fundo de desenvolvimento regional em Brasília

O encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e governadores

aconteceu em Brasília

Em reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e outros 14

chefes de Estado, o governador Cláudio Castro reforçou o apoio à reforma tributária

e defendeu a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional. O encontro

aconteceu nesta quinta-feira (22), em Brasília.

Segundo Castro, o Fundo de Desenvolvimento é uma forma de compensar os

estados pelo fim de benefícios fiscais, reduzindo as desigualdades entre as regiões

do país e estimulando o crescimento socioeconômico, além da geração de emprego

e renda.

“Precisamos pensar em um Brasil que cresça junto. Não é porque o Rio é o estado

que mais contribui, representando 20% do PIB nacional, que não olho por uma

lógica federativa. Apoio a reforma, porque o modelo de hoje está levando o país ao

buraco. Mas tenho as minhas inquietudes, porque preciso entender a conta do mês

seguinte, que tem que ser paga para não prejudicar a população”, destacou Castro.

No café da manhã, o presidente da Câmara, Arthur Lira, reforçou o compromisso de

pautar a reforma no plenário no início de julho, para que o Senado a aprove até o

fim do ano.

“Só podíamos entregar o texto da reforma depois de debater com os governadores,

ouvir sugestões e preocupações. Vamos avaliar e discutir também ao longo das

próximas semanas para que haja simplificação, menos burocracia e segurança

jurídica”, afirmou Lira.