Governador do Rio disse que vai responsabilizar MP, TJ e TCE caso haja acidente com cratera do metrô da Gávea

Governador Cládio Castro criticou os órgãos pelo impasse em torno da conclusão das obras da linha 4 do metrô

O governador Cláudio Castro responsabilizou o Ministério Público do RJ (MPRJ), a Justiça do Rio (TJRJ) e o Tribunal de Contas (TCE-RJ) pelo impasse em torno da conclusão das obras da linha 4 do metrô. Em conversa com jornalistas, afirmou que caso ocorra algum acidente – hipótese tecnicamente improvável – com o rompimento da enorme cratera inundada por 36 milhões de litros de água na Gávea, as duas instituições devem cobradas porque estão impedindo o avanço de uma solução imediata.

“Meu pavor é aquela água embaixo da PUC. Se cair, a culpa é de vocês, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. O Estado já tentou licitar duas vezes. E estou tentando fazer acordo. Porque se aquele troço cai, vai matar gente ali e estou muito preocupado. Para o processo jurídico aqui, joga a briga para lá. Mas não indexa isso à vida de milhares de pessoas. O processo judicial não é mais importante do que a vida das pessoas. Se tiver que perder dinheiro, perde, cobra depois. Já tem exemplos graves. Promotor é apegado em seu processo jurídico e não deixa a obra andar”, criticou Castro, que esclareceu que os laudos técnicos garantem que não risco.

“Mas em São Paulo também diziam que não havia risco e aconteceu o acidente”, completou.

Castro se referiu ao acidente ocorrido em São Paulo, em fevereiro de 2022, quando uma cratera se abriu na Marginal Tietê após o asfalto ter cedido ao lado da obra do Metrô da Linha 6-Laranja, na Marginal Tietê, na Freguesia do Ó, na Zona Norte de São Paulo.