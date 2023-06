Governador do Rio negocia com Tesouro para aumentar prazo de pagamento de dívidas do estado

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), disse após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira (12), que o Tesouro Nacional aceitou debater o aumento do prazo para pagamento de dívidas do estado. O Rio negociar com o governo federal condições favoráveis para horar seus compromissos estipulados pelo Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Ainda de acordo com o governador, Lula deve ter uma conversa amanhã com o ministro da fazenda, Fernando Haddad, para ter mais informações sobre o assunto.

O RRF é o regime que permite o alívio do pagamento da dívida do estado com a União em troca de medidas de ajuste fiscal. Por meio do RRF, o estado consegue, por exemplo, voltar a contrair empréstimos com garantias federais, que têm juros mais baixos e condições mais favoráveis.

“Nós já enviamos as propostas para a União, ao ministro Haddad. Na semana passada já teve a reunião técnica. O pessoal do Tesouro Nacional não quer colocar nessa discussão alteração do indexador (de correção da dívida), mas topou renegociar as bases (parcelamento e prazo). Toparam discutir aumento de prazo, enfim, e algumas travas que os estados estão pedindo para tirar”, disse Cláudio Castro, após sair de reunião no Palácio do Planalto.

Ele disse ainda que contou ao presidente que grande parte da dívida do Rio é uma herança do Banerj, banco falido na década de 1990. Também teria ouvido de Lula que haveria uma conversa sobre o assunto com Haddad.

“Eu na verdade coloquei para o presidente que isso (discussão sobre a dívida) tem que ser falado com ele. E ele ficou amanhã de chamar o ministro Haddad para entender como está por parte deles a questão dessa renegociação com os estados”, disse.