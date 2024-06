Governador do RJ, Cláudio Castro se encontra com presidente da Croácia

Cláudio Castro cumprimenta Zoran Milanovic e e destaca a importância do RJ

para o cenário econômico brasileiro/Divulgação

O presidente da Croácia, Zoran Milanovic, e sua comitiva se reuniram com o governador Cláudio Castro na última terça-feira (4), no Palácio Guanabara, sede do Poder Executivo fluminense, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio. Durante a conversa, Castro agradeceu a vinda de Milanovic e destacou a importância do RJ para o cenário econômico brasileiro.

”Que honra recebê-lo aqui no Rio de Janeiro. É sempre bom me reunir com autoridades internacionais para falar do nosso estado. Estamos hoje na 2ª posição de exportações e em 3º lugar em importações. Também somos o principal produtor de petróleo, com 85% da produção nacional, e de gás, com 70%, além de respondermos por mais de 30% do volume da indústria siderúrgica do país, ocupando a 2ª colocação no ranking brasileiro. Estamos crescendo a cada dia”, afirmou Castro.

O governador lembrou também que o RJ caminha para ser protagonista na diversificação da matriz energética no Brasil e da força que o turismo exerce para a economia estadual.

Castro falou ainda da importância de receber a cúpula de líderes do G20, em novembro; da forte estrutura do estado; dos avanços na segurança pública; e da arrecadação.

Vale ressaltar que também participaram da reunião o secretário de Estado da Casa Civil do RJ, Nicola Miccione; o subsecretário adjunto de Relações Internacionais do RJ, Bruno Queiroz; o chefe de gabinete do presidente da Croácia, Orsat Miljenic; o embaixador da Croácia no Brasil, Ranko Vilovic; entre outras autoridades.