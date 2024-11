Governador do RJ defende mudanças na legislação penal na abertura do Cosud

Cláudio Castro também defendeu o indexador da dívida dos estados

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, participou, na última quinta-feira (21), da abertura da 12ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em Florianópolis, Santa Catarina. Ele ressaltou a necessidade de mudanças no indexador da dívida com a União e também na legislação penal. Castro também destacou o diálogo entre os governadores, fundamental para avançar em discussões de interesse dos sete estados integrantes do Cosud, como segurança pública, saúde, meio ambiente e outras áreas, contribuindo para políticas públicas de todo o país.

“O Cosud é um grande orgulho para a gente. Estamos começando a ver as questões discutidas aqui irem para o nosso dia a dia. Estamos exercendo um protagonismo. Há respeito e diálogo entre todos, acima de qualquer diferença partidária. Há respeito constitucional”, declarou Cláudio Castro.

Nesta edição, os debates dos governadores terão como temas centrais a Segurança Pública – incluindo a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) apresentada pelo governo federal – e ações de prevenção contra desastres climáticos. Serão discutidos ainda outros assuntos, como a dívida dos estados com a União, temática imprescindível para o Rio de Janeiro e o desenvolvimento dos demais entes da Federação.