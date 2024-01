Governador do RJ diz que indicação de Pampolha é de sua cota pessoal

O governador Cláudio Castro jogou um balde água fria no movimento de alguns

deputados estaduais visando pressioná-lo a retirar o vice Thiago Pampolha da

secretária do Ambiente, sob a alegação de um suposto super empoderamento do

MDB na estrutura governamental. Pampolha anunciou, semana passada, a decisão

de trocar o União Brasil pelo MDB, que passaria a comandar três pastas: Ambiente,

Transporte e Esporte.

Em entrevista ao site Agenda do Poder, no último domingo (7), o chefe do Executivo

do RJ confirmou a informação de que a indicação do vice para o Ambiente é de sua

cota pessoal. O governador disse ainda que a nomeação de Washington Reis na

secretaria de Transporte também não obedeceu a critérios partidários de

participação no governo; foi escolha exclusivamente dele, sem qualquer outra

interferência, após a justiça ter impedido o ex-prefeito de Duque de Caxias de ser o

vice de sua chapa.

“É profundamente injusto dizer que o MDB tem três secretarias. A única pasta do

partido é a do Esporte”, acrescentou.

Cláudio Castro corrigiu informação publicada pela Agenda do Poder, de que a maior

parte das secretarias foi preenchida a partir da divisão de espaços entre os

partidos. Disse que a maioria dos nomes do primeiro escalão foi escolha dele,

mesmo em casos quando a indicação recaiu sobre políticos. Além de Thiago

Pampolha e Washington Reis, citou outros nomes com vinculação partidária como

escolhas de sua cota pessoal: Vinicius Farah (secretário de Desenvolvimento

Econômico); Alexandre Izquierdo (Juventude e Idoso) e Hugo Leal (Energia e

Economia do Mar).

O governador lembrou ainda que os nomes técnicos do primeiro escalão também

foram escolhidos, sem interferência de partidos, por critérios pessoais de confiança

e competência.