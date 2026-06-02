Governador interino do RJ Ricardo Couto faz mais 216 exonerações

Governador Ricardo Couto segue com limpeza estratégica na máquina do Estado. Atos publicados no Diário Oficial registraram 216 exonerações e 58 nomeações em cargos comissionados de direção e assessoramento

O governador em exercício Ricardo Couto promoveu uma nova rodada de mudanças no segundo e no terceiro escalões do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (1º), atos publicados no Diário Oficial registraram 216 exonerações e 58 nomeações em cargos comissionados de direção e assessoramento.

Segundo informações do portal Tempo Real, a dança das cadeiras foi assinada pelo secretário estadual da Casa Civil, Flávio Willeman, e reforça a reorganização interna em curso no Palácio Guanabara. O maior impacto aparece na Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, que concentrou 52 exonerações e 9 nomeações.

Outro ponto de atenção foi o Departamento de Recursos Minerais (DRM), que teve 27 exonerações e nenhuma nomeação registrada na mesma publicação. O movimento indica esvaziamento temporário de postos em áreas de assessoria e operação.

Ambiente, DRM e Casa Civil lideram mudanças

A área de Ambiente e Sustentabilidade foi a mais atingida pela reestruturação. Segundo o levantamento, a pasta teve 52 baixas, com perfil de mudança ligado à desmobilização de equipes internas e projetos técnicos.

Na sequência aparece o DRM, vinculado à área de recursos minerais, com 27 exonerações. Sem novas nomeações, a autarquia deve depender de novos atos nos próximos dias para recompor parte da estrutura.

A Casa Civil e Comunicação também passou por alterações relevantes. Foram 16 exonerações e 4 nomeações, incluindo mudanças em postos de alta liderança. Entre elas, a troca na Secretaria Executiva de Comunicação Social da Casa Civil: saiu Roberto Daniel Magalhães Filho e entrou Atilio Luiz de Carvalho.

Além disso, Marcella Braga Machado foi nomeada para a Subsecretaria de Planejamento e Gestão, outro cargo considerado estratégico dentro da estrutura administrativa.

Detran, Fazenda e Energia também na lista

O Detran-RJ teve movimento diferente das demais áreas. Foram 3 exonerações e 10 nomeações, com perfil de oxigenação interna e troca em funções regionais.

Já as áreas de Fazenda e Planejamento somaram 4 exonerações e 8 nomeações. A leitura interna é de reforço técnico em setores ligados à gestão financeira do Estado.

A Secretaria de Energia e Economia do Mar registrou 7 exonerações e 6 nomeações, em uma readequação de assessorias e cargos estratégicos.

Nas demais pastas e órgãos vinculados, o levantamento aponta 107 exonerações e 21 nomeações. Nesses casos, as mudanças aparecem como ajustes pontuais, encerramento de vínculos e substituições em cargos específicos.