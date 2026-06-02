Governador interino do RJ Ricardo Couto faz mais 216 exonerações

02 junho 2026
Couto

Governador Ricardo Couto segue com limpeza estratégica na máquina do Estado. Atos publicados no Diário Oficial registraram 216 exonerações e 58 nomeações em cargos comissionados de direção e assessoramento

O governador em exercício Ricardo Couto promoveu uma nova rodada de mudanças no segundo e no terceiro escalões do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (1º), atos publicados no Diário Oficial registraram 216 exonerações e 58 nomeações em cargos comissionados de direção e assessoramento.

Segundo informações do portal Tempo Real, a dança das cadeiras foi assinada pelo secretário estadual da Casa Civil, Flávio Willeman, e reforça a reorganização interna em curso no Palácio Guanabara. O maior impacto aparece na Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, que concentrou 52 exonerações e 9 nomeações.

Outro ponto de atenção foi o Departamento de Recursos Minerais (DRM), que teve 27 exonerações e nenhuma nomeação registrada na mesma publicação. O movimento indica esvaziamento temporário de postos em áreas de assessoria e operação.

Ambiente, DRM e Casa Civil lideram mudanças

A área de Ambiente e Sustentabilidade foi a mais atingida pela reestruturação. Segundo o levantamento, a pasta teve 52 baixas, com perfil de mudança ligado à desmobilização de equipes internas e projetos técnicos.

Na sequência aparece o DRM, vinculado à área de recursos minerais, com 27 exonerações. Sem novas nomeações, a autarquia deve depender de novos atos nos próximos dias para recompor parte da estrutura.

A Casa Civil e Comunicação também passou por alterações relevantes. Foram 16 exonerações e 4 nomeações, incluindo mudanças em postos de alta liderança. Entre elas, a troca na Secretaria Executiva de Comunicação Social da Casa Civil: saiu Roberto Daniel Magalhães Filho e entrou Atilio Luiz de Carvalho.

Além disso, Marcella Braga Machado foi nomeada para a Subsecretaria de Planejamento e Gestão, outro cargo considerado estratégico dentro da estrutura administrativa.

Detran, Fazenda e Energia também na lista

O Detran-RJ teve movimento diferente das demais áreas. Foram 3 exonerações e 10 nomeações, com perfil de oxigenação interna e troca em funções regionais.

Já as áreas de Fazenda e Planejamento somaram 4 exonerações e 8 nomeações. A leitura interna é de reforço técnico em setores ligados à gestão financeira do Estado.

A Secretaria de Energia e Economia do Mar registrou 7 exonerações e 6 nomeações, em uma readequação de assessorias e cargos estratégicos.

Nas demais pastas e órgãos vinculados, o levantamento aponta 107 exonerações e 21 nomeações. Nesses casos, as mudanças aparecem como ajustes pontuais, encerramento de vínculos e substituições em cargos específicos.

 