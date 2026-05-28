Governador Ricardo Couto se reúne com prefeitos para ouvir demandas de 11 municípios fluminenses 

Governador em exercício Ricardo Couto se reuniu com prefeitos de 11 municípios no Palácio Guanabara

O governador em exercício do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, se reuniu nesta quarta-feira (27), com prefeitos de 11 municípios fluminenses para ouvir demandas das cidades e discutir a retomada de obras e investimentos. O encontro aconteceu no Palácio Guanabara, em Laranjeiras.

Participaram da reunião representantes de Paraty, Rio Claro, Vassouras, Piraí, Rio das Flores, Miracema, São João de Meriti, Paty do Alferes, São José do Vale do Rio Preto, Quissamã e Areal.

Durante o encontro, os prefeitos apresentaram pedidos considerados prioritários para seus municípios, principalmente nas áreas de infraestrutura, obras públicas e investimentos regionais. O encontro também reforçou a tentativa do governo estadual de ampliar o diálogo com as cidades e organizar uma distribuição mais equilibrada de recursos entre os 92 municípios do estado.

Segundo o governo, as solicitações apresentadas serão analisadas pelas equipes técnicas do Estado do Rio de Janeiro. A definição das prioridades deve levar em conta a viabilidade dos projetos, a situação fiscal do estado e o impacto das medidas para a população.

Entregar tudo que for possível

Couto afirmou: “Vamos entregar nesta gestão aquilo que for possível ser entregue. Sei das dificuldades financeiras enfrentadas pelas prefeituras e, à medida que o Estado for reorganizando as contas, teremos mais condições de apoiar os municípios. Cada cidade tem demandas legítimas e o Estado precisa trabalhar para estabilizar e equalizar os investimentos de forma responsável”.

A reunião também tratou de medidas voltadas ao equilíbrio fiscal do estado. Entre os temas discutidos, estiveram ações para ampliar a capacidade de investimento do governo e permitir maior apoio aos municípios fluminenses nos próximos meses.