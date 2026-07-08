Governdo do RJ muda posição e pede tropas federais à Justiça Eleitoral

Decisão de Ricaro Couto ocorre em meio ao avanço de investigações do MP sobre a infiltração do crime organizado na política do RJ

O Governo do Estado do Rio de Janeiro voltou atrás e decidiu solicitar o envio de tropas federais para reforçar a segurança das eleições de outubro. O pedido foi encaminhado pelo governador em exercício, Ricardo Couto, ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) no fim de junho, cerca de duas semanas após o Executivo informar que as forças estaduais eram suficientes para garantir a realização do pleito.

A mudança representa uma reavaliação da posição oficial do governo. No primeiro ofício enviado à Justiça Eleitoral, após consultas à Secretaria de Polícia Militar e à Casa Civil, o Estado afirmou possuir capacidade operacional para assegurar a segurança durante as eleições sem necessidade de apoio federal.

Justificativa para a mudança

No novo documento, o governo sustenta que a atuação das forças federais, em cooperação com os órgãos estaduais, é de “extrema importância” para garantir a segurança dos eleitores, dos locais de votação e das urnas eletrônicas, desde o transporte até a guarda dos equipamentos.

Segundo o ofício, a revisão do entendimento ocorreu após uma reunião com representantes do TRE-RJ. Embora reafirme que as forças estaduais permanecem aptas a cumprir suas atribuições, o Executivo considera que o reforço federal amplia a segurança e contribui para a regularidade, a integridade e a tranquilidade do processo eleitoral.

Medida preventiva

Nos bastidores, integrantes do governo afirmam que a alteração de posicionamento não está relacionada às recentes investigações sobre a atuação do crime organizado na política fluminense, mas sim a uma medida preventiva.

De acordo com essa avaliação, ao formalizar previamente o pedido à Justiça Eleitoral, o Estado garante a possibilidade de mobilização das tropas federais caso seja necessário durante o período eleitoral. Se mantivesse a negativa inicial, esse apoio não poderia ser solicitado posteriormente.

Investigações

A mudança ocorre em meio ao avanço de investigações do Ministério Público sobre a infiltração do crime organizado na política do estado.

Entre os casos recentes está a operação que teve como alvo o deputado estadual Val Ceasa, investigado por suspeita de atuar junto à Polícia Militar para impedir a demolição de um imóvel atribuído ao traficante Álvaro Malaquias, conhecido como Peixão.

Na decisão judicial relacionada ao caso, o Ministério Público afirmou haver indícios de infiltração da facção Terceiro Comando Puro (TCP) na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, cenário semelhante ao apontado anteriormente em investigação envolvendo o ex-deputado TH Joias.