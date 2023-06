Governistas e aliados de Bolsonaro usam as redes para duelo sobre o voto do relator no TSE

A sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que foi interrompida nesta terça-feira (27), após o voto do relator Benedito Gonçalves pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou aliados e opositores políticos.

Nas redes, aliados de Jair como a senadora Damares Alves (Republicanos), ex-ministra do governo anterior, e o senador Flávio Bolsonaro, do PL (foto), seu filho, deixaram mensagens de incentivo à base do ex-presidente. Do outro lado, integrantes da base aliada do governo e outros opositores do ex-presidente comemoraram a decisão do ministro.

O deputado federal André Janones (Avante), aliado do governo, tuitou em alguns momentos durante a leitura do voto de Benedito. No fim, celebrou: “Hoje é Bolsonaro inelegível, mas a gente quer ver esse golpista é na cadeia!”.

O deputado federal Tarcísio Motta (PSOL) falou em “efeitos antidemocráticos”, “discursos violentos” e “mentiras”, assuntos presentes no voto do ministro. Já o também deputado federal Lindbergh Farias (PT) chamou o relatório de Benedito de “demolidor”.