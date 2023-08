Governo anuncia construção de muro na Linha Vermelha para ‘garantir segurança’

Obra na Linha Vermelha vai custar cerca de R$ 70 milhões

O governo do Rio de Janeiro deu início às obras de recuperação do trecho cedido

ao estado da Linha Vermelha. Ao lado do secretário estadual de Transportes e

Mobilidade Urbana, Washington Reis, o governador Cláudio Castro disse, na última

quarta-feira (9) que o muro será construído nas laterais da via para garantir a

segurança de todos que passam pela pista.

A estrutura terá 30 centímetros de espessura e vai margear o trecho que vai da Ilha

do Governador até o acesso à Rodovia Presidente Dutra, já na Baixada Fluminense.

Um dos objetivos é que balas perdidas não cheguem até a via.

Outras medidas de recuperação também serão adotadas durante as obras que

estão previstas para serem entregues em até um ano. Ao todo, 30 quilômetros

passarão por intervenções, como recapeamento da pista; construção dos muros nas

laterais; iluminação LED nos canteiros centrais e laterais; monitoramento com 37

novas câmeras.

“São 30 km de obras e um recapeamento total. Vamos reforçar as laterais, e um

muro em locais onde são considerados de risco. Um muro de 30 cm para que a

gente possa garantir a segurança de todos que passam por aqui”, disse o

governador. As obras estão orçadas em R$ 70,1 milhões.